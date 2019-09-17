قائمة ليفربول ونابولي لـ دوري أبطال أوروبا

أعلن ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي عن قائمتهما في المباراة التي ستجمعها بمسابقة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية عن قائمة الريدز.

وجاءت قائمة ليفربول في أول مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا كالتالي:-

فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، لونجرين، شاكيري، برويستر، روبرتسون، ماتيب، كيليهر، ترينت.

وفي ذات السياق أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عن قائمة فريقه في أول مباراة له بمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: ميريت، أوسبينا، كارنيزيس.

خط الدفاع: مانولاس، ماريو روي، ماكسيموفيتش، مالكويت، لوبيرتو، كوليبالي، فوزي غلام، جيوفاني دي لورينزو.

الوسط: آلان، كاييخون، إليف إلماس، فابيان رويز، أمين يونس، زيلينسكي.

الهجوم: إنسيني، يورينتي، لوزانو، ميرتينز، أركاديوز ميليك.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ليفربول ونابولي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو في إيطاليا وسيتم بث المباراة على قناة (beIN SPORTS HD 1) فيما ستنطلق المباراة الساعة العاشرة (10) مساءًا بتوقيت القدس المحتلة.