عدنان: أثق بالقائد النخالة ورسالته للمحتل بشأن الأسرى

نظم نادي الأسير والقوى الوطنية والإسلامية في جنين ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة إسنادية مع الأسرى المضربين عن الطعام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المحافظة.

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة من أهالي الأسرى والعديد من الفعاليات الشعبية المختلفة، وبحضور ومشاركة أنصار وكوادر من حركة الجهاد الإسلامي.

وقال الشيخ خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في كلمة له خلال الوقفة أنه سمع قبل قليل كلمة الحاج أبو طارق النخالة ورسالته للمحتل إذا حصل مكروه للأسرى وهذه رسالة مهمة نريد مثلها من الكل ليفهم المحتل أن أرواح أسرانا غالية.

وتعقيبًا على قرار الاعتقال الإداري الجديد للمهندس خلوف قال عدنان: "إن الاحتلال سيكتشف قريباً بأنه أخطأ بعدم النزول عن الشجرة واستغلال محاكمة الأخ سلطان ووقف الإداري له وسيدرك خطأه بانتصار سلطان وناصر وطارق قريباً إن شاء الله".

وأضاف عدنان أن انتصار الأبطال الأسرى المضربين سيكون قريبًا وسيقع ذلك الاحتلال من راس الجبل الى قاع الوادي منكسرًا خائباً، وسيكون هذا الانتصار بمثابة رافعة للساسة الفلسطينيين، وللمقاومة وللحركة الأسيرة، ومحذراً من أننا قد نفقد حياة أحد الأسرى المضربين خلال هذه المعركة المستمرة.

وأكد عدنان على أن عنوان المعركة التي يخوضها أسرانا المضربين هو الأمعاء الخاوية وهذا ما يؤكده إضراب الأسرى الأبطال سلطان خلوف وطارق قعدان وناصر الجدع وكل المضربين الذين سلكوا طريق الإضراب عن الطعام، لعدم قناعتهم بجدوى محاكم الاحتلال، وعليه نحن لم ننتكس بإصدار أمر جديد بتجديد اعتقال سلطان بل هي معركة صمود جديدة.

وأشار إلى أن الاحتلال يعض على الأصابع كل يوم ونحن يجب أن نصمد.. موجهاً التحية لبلدة برقين التي خرجت فجر أمس بالآلاف نصرة للمضربين عن الطعام، مطالباً الحركة الطلابية في جامعات الوطن بتكثيف تحركاتها نصرة للأسرى المضربين حاضا جامعتي العربية الامريكية والقدس المفتوحة والجسم التعليمي للقيام بدورهم مع المضربين كما تحركت دائرة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين للمهندس سلطان خلوف.

وختم الشيخ عدنان بدعوة نقابة المهندسين الزراعيين لوقفة غدًا أمام دائرة الزراعة بجنين نصرة لزميلهم م. سلطان خلوف.