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استقالة وزيرة الخارجية السودانية اسماء عبدالله

  • فلسطين اليوم
  • 18:50 - 17 سبتمبر 2019
استقالة وزيرة الخارجية السودانية اسماء عبدالله استقالة وزيرة الخارجية السودانية اسماء عبدالله
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أعلنت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في لقاء خاص مع برنامج بلا قيود أن لقاءات ستجري مع مسؤولين أمريكيين لبحث مسالة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك على هامش مشاركة السودان في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وزيرة الخارجية أن الوفد السوداني سيقدم خلال اجتماعاته مع الجانب الأمريكي.

من الأدلة والبراهين ما يؤكد عدم وجود إرهاب في السودان. كما أعربت عن تفاؤلها بشأن فرص تحقيق السلام خلال المفاوضات التي تستضيفها جوبا بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة. وقالت وزيرة الخارجية إنه لم يعد هناك مبرر أمام الحركات المسلحة للاستمرار في رفع السلاح لأن النظام الذي كانت تقاتله قد سقط وإن هذه الحركات تعتبر جزءاً من قوى الحرية والتغيير في السودان.

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