قائمة يوفنتوس في أول مباراة بـ دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لخوض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا لعام 2019-2020 لمواجهة نادي العاصمة الإسبانية اتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وأعلن يوفنتوس عن قائمته التي ستسافر إلى مدريد للقاء اتلتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة اليوفي كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميرال.

خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامزي، ماتويدي، رابيو، بينتانكور.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي.

ويأمل نادي يوفنتوس الإيطالي تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا خاصة بعدما استعان بخدمات النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو من ريال مدريد قبل عامين.