"اسرائيلي" يستفز المرشحين الإسرائيليين باختيار السيد حسن نصرالله

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء صورة تظهر ورقة كتب عليها اسم الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله لحظة الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلية.

وتبين الصورة (التي لم يتسن لنا التأكد من ماهيتها وتاريخ التقاطها) ورقة كتب عليها اسم السيد حسن نصر الله، أثناء عملية إدخالها في أحد صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست.

لكن يبدو أن من نشرها يوجه تحديا للساسة الإسرائيليين، الذين يعدون "حزب الله" وأمينه في الصف الأول من أعداء الدولة العبرية.

وفتحت صباح اليوم الثلاثاء صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، وتستمر حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، وتقول لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، إن 6 ملايين و365 ألفا هم أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات.

وسيدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 10915 صندوق اقتراع منتشرة في كل أنحاء "إسرائيل "الأراضي الفلسطينية المحتلة-.