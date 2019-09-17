الزهار للأسرى: نعدكم بصفقة لا تقل عن وفاء الأحرار

أكد د. محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) النقاب عن أن حركته تتابع موضوع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر ومتواصل، قائلاً "موعدنا معكم أن يفك أسركم بصفقة لا تقل عن وفاء الأحرار، وسنستقبلكم بالأرض المحتلة والضفة وغزة".

وأضاف الزهار في تصريحات صحفية "نحن نعلم الظروف التي يعيشها الأسرى من منع الزيارات والاتصالات والغداء والفورة التي تعتبر أقل حقوق الإنسان، ويمارس الاحتلال كل أشكال الضغوط من الأساسيات التي يمكن أن تحقق حياة مقبولة لانتزاع مواقف الأسرى، الاحتلال لا يفهم حقوق الإنسان، ويسعى دوما لإفساد الشعب".

ووجّه القيادي البارز بحركة حماس التحية للأسير الشهيد بسام السايح الذي استشهد في الثامن من الشهر الحالي في سجون الاحتلال، قائلا :"الشهيد الأسير السايح وقف وقفة أبطال أمام الاحتلال، وقضى نحبه في أسوأ سجون".