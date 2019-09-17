حقيقة القبض على الفنان محمد علي

تداول خبر القبض على محمد علي على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، أثناء تواجده في إحدى الأماكن داخل إسبانيا، وذلك في أعقاب دعوته المواطنين للخروج للتظاهر في مصر.

وفي وقت سابق، دعا الفنان والمقاول المصري، محمد علي، جموع المصريين، إلى النزول يوم الجمعة المقبل إلى الشارع لمدة ساعة واحدة، للتظاهر سلمياً ضد الحكومة الحالية.

وأكد أن نزول 30 مليون مواطن إلى الميادين الرئيسية في جميع المحافظات، من شأنه أن يُجبر الرئيس عبد الفتاح السيسي على التنحي عن الحكم، نتيجة سوء إدارته للبلاد على مدى خمس سنوات، واعترافه مؤخراً بإهدار أموال الدولة على إنشاء القصور الرئاسية.

وقال علي، في مقطعي فيديو بثهما عبر موقع "يوتيوب"، أمس الاثنين، إن الشعب المصري مُطالب بالتفاعل العملي مع دعوته إلى إنهاء حكم السيسي، والتي تنقسم إلى شقين؛ أولهما التحرك الإلكتروني من خلال دعم وسم "#ارحل_بقى_ياسيسي"، الذي أطلقه لدعوة الرئيس الحالي إلى التنحي استجابة لرغبة المواطنين، وسرعان ما تصدر قائمة الأعلى تداولاً في مصر وعدد من الدول العربية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ولم يصدر أي نفي أو تأكيد من قبل الجهات المختصة في مصر أو من المقربين من الفنان والمقاول المصري محمد علي الذي غادر البلاد مؤخراً، وبدأ بشن هجوم على بعض المسؤولين والقيادة المصرية.