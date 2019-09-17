ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

آخر نتائج الانتخابات الإسرائيلية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:15 - 17 سبتمبر 2019
الانتخابات الاسرائيلية الانتخابات الاسرائيلية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن نسبة التصويت ارتفعت في انتخابات الكنيست الإسرائيلية حتى حلول الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى 36.5%.

وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية ان 2,331,974 إسرائيلي أدلى من أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم، مشيرة إلى أن عملية الاقتراع ستستمر حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، إن هذه النسبة، أعلى بـ 0.7% من الانتخابات التي جرت في ذات الفترة في إبريل/ نيسان الماضي.

وفتحت صباح الثلاثاء صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، وتستمر حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

وتقول لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، إن 6 ملايين و365 ألفا هم أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات.

وسيدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 10915 صندوق اقتراع منتشرة في كل أنحاء "إسرائيل".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات