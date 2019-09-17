آخر نتائج الانتخابات الإسرائيلية

قالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن نسبة التصويت ارتفعت في انتخابات الكنيست الإسرائيلية حتى حلول الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى 36.5%.

وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية ان 2,331,974 إسرائيلي أدلى من أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم، مشيرة إلى أن عملية الاقتراع ستستمر حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، إن هذه النسبة، أعلى بـ 0.7% من الانتخابات التي جرت في ذات الفترة في إبريل/ نيسان الماضي.

وفتحت صباح الثلاثاء صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، وتستمر حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

وتقول لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، إن 6 ملايين و365 ألفا هم أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات.

وسيدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 10915 صندوق اقتراع منتشرة في كل أنحاء "إسرائيل".