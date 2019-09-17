ليفربول يبدأ مشوار الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا

يلتقي ليفربول الإنجليزي نظيره نابولي الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، في صراع الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا

وتوج ليفربول بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على توتنهام في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية “مدريد” مطلع يونيو الماضي، فيما ودع نابولي المسابقة من دور المجموعات بعدما حل ثالثًا في مجموعته خلف ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول.

ويلتقي الريدز نظيره نابولي في التاسعة من مساء اليوم على ملعب “سان باولو” معقل الفريق الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا

ويدير المباراة طاقم تحكيم ألماني، بقيادة الحكم فيليكس بريش، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، والحكم الرابع مارتين بيترسين، أما حكم الفيديو فهو باستيان دانكيرت.

وينتظر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول عدد من الأرقام القياسية التي سيحققها الفرعون بمشاركته الدولية مع الأندية.

اذ أن مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا هي المباراة رقم 28 لصلاح مع ليفربول، ويبحث صلاح عن الهدف رقم 3 له أمام نابولي في جميع المسابقات، في حين لو سجل محمد صلاح هدف سيصل للهدف رقم 17 له مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى المصري للحفاظ على وصافة هدافين ليفربول عبر تاريخ دوري الأبطال بـ 16 هدفًا ويعمل لتعزيزها بالعديد من الأهداف للاقتراب من قائد الفريق السابق ستيفن جيرارد صاحب الصدارة بـ 30 هدفًا.

وأخيراً صلاح يبحث عن هدفه رقم 22 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا مع جميع الأندية.