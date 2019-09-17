الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز أخلاقي

تمكنت الشرطة الفلسطينية من كشف ملابسات جريمة ابتزاز اخلاقي على موقع "الفيسبوك" طالت سيدة في الخليل من قبل شخص مجهول.

وافادت الشرطة أنه وبناء على شكوى تقدمت بها سيدة لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة مفادها قيام شخص مجهول بابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية على موقع (الفيسبوك).

وذكرت الشرطة انها باشرت على الفور إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على الفاعل، مضيفاً بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بعملية الابتزاز والتحرز عليه.

واشارت الشرطة إلى أنها أوقفت المشتبه به واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.