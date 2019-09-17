جدول مباريات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء

مع انطلاق دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء يبحث عشاق الدائرة المستديرة عن جدول المباريات التي ستقام بشكل اسبوعي يومي "الثلاثاء والأربعاء" ولهذا السبب سنواكب في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية مباريات دوري أبطال أوروبا أولاً بأول.

وتنطلق أولى مباريات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الساعة (7:55) بتوقيت القدس المحتلة بين انتر ميلان الإيطالي ضد فريق سلافيا براغ التشيكي على ملعب سان سيرو الإيطالي وستذاع المباراة عبر قناة " (beIN SPORTS HD 1) بينما ستبدأ مباراة ليون الفرنسي ضد فريق زينيت سانت بطرسبرغ الروسي في نفس الساعة (7:55) بتوقيت القدس المحتلة على ملعب غروباما ستايديوم الفرنسي وستذاع المباراة على قناة (beIN SPORTS HD 6).

بينما ستقام 6 مباريات من دوري أبطال أوروبا في نفس التوقيت الساعة العاشرة (10) مساءً بتوقيت القدس المحتلة، وسيتواجه في هذه المباريات كل من بوروسيا دورتموند الألماني ضد برشلونة الإسباني على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" الفرنسي، وستذاع المباراة عبر قناة (beIN SPORTS HD 3)

بينما مباراة نابولي الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي ستقام على ملعب سان باولو (beIN SPORTS HD 1)

ومباراة ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد كي آر سي جينك البلجيكي على ملعب رد بول أرينا على قناة (beIN SPORTS HD 7)

أما مباراة أياكس أمستردام الهولندي وليل الفرنسي ستقام على ملعب يوهان كرويف أرينا، وسيتم إذاعة المباراة على قناة (beIN SPORTS HD 6)

بينما مباراة تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الاسباني ستقام على ملعب ستامفورد بريدج وسيتم اذاعتها عبر قناة ( beIN SPORTS HD 4)

ومباراة بنفيكا البرتغالي ولايبزيج الألماني ستقام على ملعب النور وسيتم اذاعتها عبر ( beIN SPORTS HD 5).

اليكم جدول مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء



