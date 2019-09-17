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في أول مبارياته بـ دوري أبطال أوروبا .. برشلونة يخشى نجمه الكاثير

  • فلسطين اليوم - متابعه
  • 14:55 - 17 سبتمبر 2019
برشلونة ودورتموند برشلونة ودورتموند
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يخشى برشلونة الإسباني أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا التوهج الملفت والغزارة التهديفية التي يتمتع بها مهاجمه السابق نجم بروسيا دورتموند باكو الكاثير.

إذ سجل الكاثير على الأقل مرة واحدة خلال المباريات التى خاضها مع بوروسيا دورتموند بواقع 5 أهداف في 4 مباريات هذا الموسم.

وذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة يخشى الغزارة التهديفية التي يتمتع بها نجمه السابق باكو ألكاسير، مهاجم بوروسيا دورتموند.
يحل برشلونة الإسباني ضيفًا على بوروسيا دورتموند الألماني فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في ضربة البداية نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2015، في محاولة تبدو الأخيرة للمدرب أرنستو فالفيردي الذي يواجه خطر الإقالة من منصبه حال فشله في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويذكر أن ليو ميسي نجم البرسا الأول يستعد للمشاركة مع فريقه في اول مبارياته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن المشاركة فى مباريات المحلية الاسبانية أمام أتلتيك بيلباو وريال بيتيس وأوساسونا وفالنسيا بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في تدريبات برشلونة بداية الموسم.

في المقابل يسعى بوروسيا دورتموند لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق انطلاقة مثالية في دوري أبطال أوروبا

 

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