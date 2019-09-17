انطلاق دوري أبطال أوروبا مساء اليوم

من المقرر أن ينطلق مساء اليوم الثلاثاء دوري أبطال أوروبا مرحلة المجموعات في ظل تأكيدات على أن الفرق المنافسة والتقسيمة الموجودة مثالية وعادلة بين كافة الفرق الأوروبية مما يجعلها شيقة وممتعة لدى الكثير من محبي كرة القدم الأوروبية.

وستبدأ أولى مباريات دوري أبطال أوروبا بين انتر ميلان الإيطالي ضد فريق سلافيا براغ التشيكي، وليون الفرنسي ضد فريق زينيت سانت بطرسبرغ الروسي الساعة (7:55) بتوقيت القدس المحتلة.

وسيتم نقل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي ان سبورت" الرياضية حيث ستبث مباراة انتر ميلان وسلافيا براغ عبر قناة " (beIN SPORTS HD 1) بينما مباراة ليون وزينيت سانت بطرسبرغ عبر قناة (beIN SPORTS HD 6)

ويشارك في دوري أبطال أوروبا 32 فريق أكثرهم من الأندية الإنجليزية وسيتم تصفية تلك الفرق بعد الانتهاء من الدور الأول وحصد النقاط وتصدر المجموعات تنتقل الفرق إلى دور الـ16 حيث يتأهل الفائز من المباريات إلى دور الـ8 حتى الوصول إلى النهائي.

وقد حصد نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018-2019 نادي ليفربول الإنجليزي توتنهام هوتسبير، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية 2/ صفر، بتوقيع النجم المصري محمد صلاح عبر ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة فيما عزز ديفوك اوريجي فوز ليفربول في الدقيقة الـ87 من المباراة.