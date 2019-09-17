انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء رغم ما شهدته أمس من ارتفاع غير مسبوق نتيجة الهجوم على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وأثار هجوم يوم السبت احتمال حدوث هزة كبيرة للإمدادات في السوق، التي ركزت في الأشهر الأخيرة على المخاوف بشأن الطلب بسبب انحسار النمو العالمي، في ظل النزاع التجاري الدائر بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت غرينيتش، انخفض أسعار النفط اليوم خام "برنت" بواقع 30 سنتا إلى 68.72 دولار للبرميل، فيما تراجع "خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 57 سنتا إلى 62.33 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط اليوم خام الاثنين بنحو 20% في رد فعل على الهجمات، وهي أكبر ارتفاع يومي في نحو 30 عاما، لكنها أغلقت التعاملات على ارتفاع نسبته 15%.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه يبدو أن إيران تقف وراء الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين، لكنه شدد على أنه لا يرغب في الحرب من جهتها رفضت طهران هذه الاتهامات.