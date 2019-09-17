الدكتور القططي يضع خارطة طريق للخروج من مأزق أوسلو

قال الدكتور وليد القططي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن صانعو اتفاقية أوسلو اعترفوا بفشل المشروع، والواقع يؤكد ذلك.

وأكد الدكتور القططي خلال كلمته في المؤتمر الوطني "الخروج من أوسلو"، اليوم الثلاثاء، أن من يواصل التمسك بنهج أوسلو يتمسك بتكريس الاحتلال وتمدد الاستيطان وتهويد القدس، واستمرار الانقسام، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني بمجمله.

وبيَّن أن حركة الجهاد الإسلامي حذرت قبل تطبيق أوسلو من نتائجها الكارثية قبل أن تصبح حقيقة واضحة، إذ تنبأ الدكتور فتحي الشقاقي بفشل مشروع أوسلو ورأى أن الاتفاقية ستكرس الاحتلال وستزيد معاناة الشعب، وتمهد تطبيق صفقة القرن قبل أن تسمى بهذا الاسم، وستقود للاقتتال الداخلي، وهذا ما كان.

وقدم الدكتور القططي خارطة طريقة للخروج من اتفاقية أوسلو، من أجل استئناف مشروع التحرير والاستقلال والتي تقوم على عدة بنو ومن أهمها:

أولًا: الاعتراف بالمأزق والاقرار أنه ناتج عن فكر سياسي خاطئ أوصلنا لمشروع أوسلو، وأنه بحاجة إلى تصويب وتغيير مسار.

ثانيًا: امتلاك الإرادة الوطنية للخروج من مشروع التسوية بدون طرق التفافية، والبدء بمرحلة جديدة ترتكز على مشروع وطني يضع الشعب على طريق التحرير.

ثالثًا: الخروج من مأزق أوسلو يحتاج للكل الفلسطيني وكل مؤسسات الشعب والفصائل في جهد وطني كبير ومشروع وطني جامع.

رابعًا: إيجاد مرجعية جامعة للشعب الفلسطيني، وإذا كانت منظمة التحرير فلا بد من إعادة بنائها لتكون بيتا للكل الفلسطيني وقائدة للمشروع الوطني.

خامسًا: إعادة بناء المنظمة كعامود فقري للقضية الفلسطينية، وفق استحقاقات التحرر الوطني بما يتفق مع أهداف المشروع الوطني القائم على اهداف التحرير والعودة والاستقلال.

سادسًا: إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

سابعًا: النظام السياسي الجديد مطلوب منه إحداث تغيير جوهري في دور ووظيفة السلطة الفلسطيني، بحيث تكون جزء من النظام السياسي وليس الأصل، ورافدة للمشروع الوطني وداعمة لصمود الشعب وليس قامعة لمقاومته.

ثامنًا: بناء استراتيجية وطنية تتخطى واقع الانقسام واتفاقية أوسلو، وترتكز على نهج المقاومة الشاملة، وأهم أهدافها رفع كلفة الاحتلال في الضفة الغربية على الأقل.

تاسعًا: من أهم معالم خارطة الطريق وقف التآكل في ثوابت القضية الفلسطينية والتأكيد على الحقوق الفلسطينية كالقدس وحق العودة ووحدة الأرض والشعب، كمدخل لإفشال مشاريع التسوية وفي مقدمتها صفقة القرن.