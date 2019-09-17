في غزة.. طلاب مدرسة ثانوية يعلقون الدراسة بعد نقل مديرهم

امتنع طلاب مدرسة حسن الحرازين وسط مدينة غزة عن الدراسة صباح اليوم الثلاثاء، وتجمعوا في ساحة المدرسة، رفضًا لقرار وزارة التربية والتعليم نقل مدير المدرسة الأستاذ وفا مقاط.

وعلق الطلاب مجموعة من العبارات الاحتجاجية داخل أسوار المدرسة وخارجها، كتب عليها (لا للنقل التعسفي)، لكن الاحتجاج أخذ منحىً آخر حين ثار الطلاب وعلت الأصوات، وخرج بعض الطلاب خارج أسوار المدرسة رافضين دخول الفصول الدراسية، مما استدعى حضور الشرطة.

الاحتجاج على الأرض قابله احتجاج ورفض كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دشن الطلاب وسم #نرفض_القرار، للتعبير عن امتعاضهم من قرار الوزارة، وللتعبير كذلك عن ارتباطهم وحبهم بالأستاذ وفا مقاط، والتأكيد على دوره في المدرسة العريقة.

وخلال تواجد مراسل "فلسطين اليوم الإخبارية" في المدرسة كان بعض الطلاب لا يزالون خارجها، وخلال حديثنا معهم أكدوا أنهم غير مستعدين للعودة إلى مقاعد الدراسة إلا بعد تراجع الوزارة عن قرار نقل الأستاذ وفا.

وقال الطالب وسيم عناية إن الأستاذ وفا كان بمثابة الأب لجميع الطلاب، ويحثّ المدرسين على العناية والاهتمام بالطلاب بشكل كبير، متسائلًا: "لماذا تقوم الوزارة بنقله رغم دوره الكبير في رفع شأن المدرسة؟".

في سياق متصل قال الطالب أيوب محمد إن "الطاقم التعليمي في المدرسة يشبه الأسرة ومدير المدرسة وكأنه أب ثاني لنا، وأساتذتنا كذلك تشعر أنهم هم المعلم والأب والصديق في آن واحد".

وأضاف: "نزل خبر نقل الأستاذ وفا كالصاعقة على هذه الأسرة دون سابق إنذار، فكيف لأسرة أن تكمل مسيرتها دون أب، ووالد حنون على أبنائه، وكيف لهذه الأسرة أن تتماسك بعد خروج أهم عنصر فيها، فمجرد التغيير في جذور هذه الأسرة كافي لتدميرها وإنهائها بشكل كامل".

وأثناء تجوَّلنا بين فصول المدرسة وتابع حالة الاحتجاج وانتظام الدراسة بعدها، قابلنا مدير التربية والتعليم الدكتور عبد القادر أبو علي، الذي حضر على رأس وفد من الوزارة لمتابعة آخر المستجدات والحديث مع الطلاب.

وأوضح عبد القادر أن "قرار نقل الأستاذ وفا مقاط جاء طبيعيًا وأمر اعتيادي في الوزارة، أن يتم نقل المعلمين ومدراء المدارس بما تراه الوزارة مناسبًا"، مشيرًا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه لن يتم التراجع عنه.

وقال عبد القادر: "حضرت منذ الصباح وتحدثت مع الطلاب، وأوضحت لهم إجراء النقل، ورغم ما حدث من احتجاج من الطلاب إلا أن الدراسة عادت للانتظام".

وبيَّن أن الطلاب مرتبطين بالأستاذ مقاط عاطفيًا وهو أمر جيد وأن ما جرى مجرد تعبير عن مشاعرهم وحبهم، مشيرًا إلى أن الموقف تم احتواؤه، والدراسة عادت للانتظام.







