سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها بلواء خان يونس

نعت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي فلي فلسطين مساء اليوم الاثنين، المجاهد فادي منصور، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

و قالت السرايا في بيان لها: "تزف المجاهد فادي منصور الذي توفي بعد صراعٍ مع المرض زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود أحد مجاهديها الأبطال ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى بعد صراع مع المرض".

و أشارت السرايا في بيانها العسكري الى أن الشهيد المجاهد "فادي روحي عبد الحميد منصور" (38 عاماً)، أحد مجاهديها بلواء خانيونس، ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى مساء اليوم الاثنين 17 محرم 1441 هـ الموافق 16/9/2019م، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، معاهدةً الشهداء بالمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة.