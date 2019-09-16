موعد مباراة الزمالك والاهلى فى السوبر المصري

يواجه نادي الأهلي نظيره التقليدي نادي الزمالك، وذلك الجمعة المقبل 20 سبتمبر، في مباراة ستقام على برج العرب في بطولة السوبر المصري.

كما وتقام المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، وتمام 9:00 بتوقيت السعودية وفلسطين على قناة أون سبورت إتش دي.

ويسعي الأهلي بقيادة رينيه فايلر المدير الفني الجديد للحصول علي ثقة الجماهير وبداية مشواره مع القلعة الحمراء بالتتويج بلقب كبير أمام الغريم التقليدي الزمالك.

ويسعي الزمالك بقيادة ميتشو للعودة لطريق الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها في ذهاب دوري ابطال افريقيا امام جينراسيون فوت السنغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الزمالك في السوبر المحلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – محمود متولي – أيمن أشرف – أحمد فتحي

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – رمضان صبحي – محمد مجدي أفشه – أحمد الشيخ.

الهجوم: صلاح محسن

التشكيل المتوقع للزمالك ضد الاهلي في السوبر المصري