منزل مدافع برشلونة يتعرض للسطو

تعرض منزل الفرنسي، صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة، للسرقة، تزامنا مع مباراة فريقه أمام ضيفه فالنسيا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب كامب نو.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن شهود عيان قالوا إن أربعة أشخاص ملثمين دخلوا إلى منزل أومتيتي، بينما لم تتضح طبيعة المسروقات.

وتوجه أفراد من الشرطة المحلية إلى منزل قلب الدفاع البرشلوني بعد الإبلاغ عن السرقة، في حين لا يزال التحقيق في الحادثة مستمرا.

وتزامن نبأ تعرض منزل أومتيتي (25 عاما) للسرقة مع تقارير إسبانية تحدثت عن أن نادي برشلونة يدرس الاستغناء عن خدمات اللاعب، خلال "الميركاتو" الشتوي المقبل، بعد خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني، بسبب الإصابة منذ بداية الموسم الماضي.