كيف اسجل في بوابة المستقبل 1441

كيف اسجل في بوابة المستقبل

يستخدم موقع بوابة المستقبل أساليب تربوية حديثة، وتأتي مبادرة بوابة المستقبل في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ إذ تدعم البوابة أنظمة دروس جماعية وفصول افتراضية،بالإضافة إلى الاختبارات الألكترونية والواجبات المنزلية، لذا تحتاج عزيزي الطالب أن تعرف طريقة التسجيل في بوابة المستقبل حتى تتمكن من الدخول من خلال الخطوات التالية:



الدخول إلى رابط بوابة المستقبل. اختيار تسجيل دخول بوابة المستقبل كما هو موضح بالصورة. تظهر لك شاشة تسجيل الدخول، تقوم فيها بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي سجلت بها في نظام نور.

إذا واجهتك مشكلة في التسجيل يمكنك استعادة اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال نظام نور بالخطوات الموجودة في ذلك الرابط.

كما يمكنك معرفة طريقة التسجيل لولي الأمر على نظام نور =====> من هنا.



نظام بوابة المستقبل

يختلف نظام بوابة المستقبل عن نظام نور، فهو برنامج مكمل له؛ إذ تهتم بوابة المستقبل بالعملية التعليمية ذاتها والدروس والأنشطة والفصول التفاعلية والدروس الجماعية وغيرها، بينما نجد نظام نور خاص ببيانات المستخدمين من الطلبة والمعلمين وبيانات المدراس أيضًا، وقد تم تطبيق نظام بوابة المستقبل على النحو التالي: