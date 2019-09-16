مزهر: اتفاق أوسلو مأساة و كارثة لشعبنا

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر أن اتفاق أوسلو مأساة وكارثة حلت بالشعب الفلسطيني، وكانت منطلق لاتخاذ قرارات عنصرية بحق قضيتنا، سواءً على مستوى الاستيطان أو حق العودة أو تهويد القدس.

و قال مزهر في لقاء خاص عبر اذاعة القدس مساء اليوم الاثنين: "إن نهاية مسار أوسلو تصفية القضية الفلسطينية وتغيير وظائف السلطة الوطنية باستثناء وظيفة واحدة أرادها الاحتلال وهي التنسيق الأمني".

و شدد على أن البديل لمشروع أوسلو الاتفاق على رؤية وطنية شاملة، وإلغاء الاتفاقيات ووقف الاعتراف بالاحتلال، ووضع استراتيجية مقاومة موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني.

و أكد أن الرهان على التسوية والمفاوضات والإدارة الأمريكية الحالية رهان خاسر لن يحقق أي شيء، لذلك الرهان الحقيقي على شعبنا الفلسطيني.

و في سياق متصل، أشار مزهر الى أن منظمة التحرير تمثل الأداة الكفاحية للشعب الفلسطيني وهي غير مربوطة بالسلطة الفلسطينية، لافتاً الى أن الجبهة الشعبية فصيل مؤسس للمنظمة ومن حقها الحصول على مخصص مالي لتسيير أعمالها بغض النظر عن مقاطعتها بعض المواقف للمنظمة.

و لفت الى أن الجبهة الشعبية خرجت من اللجنة التنفيذية ولكنها لم تخرج من المنظمة ككل، وقطع قيادة المنظمة لمرتبات الجبهة المالية هو سطو لحقوقها ومخصصاتها.

كما أكد أن الجبهة مواقفها واضحة وصريحة وغير قابلة للمساومة ولا تخضع للابتزاز، ونتيجة ذلك تتعرض للضغوط.

و في ملف المصالحة الفلسطينية، أكد مزهر أن الوفد المصري يبذل جهود جدية لإتمام المصالحة لكن العقبات كبيرة وواقعية، مشيرا الى أن مصر ستجري تحركا اخر بعد الانتخابات "الاسرائيلية"، مؤكداً أن هناك رغبة حقيقية لدى فتح وحماس في الوصول لمصالحة شاملة، وأن حماس قدمت ورقة للمصريين يمكن البناء عليها لاحقاً.

و أكد مزهر بأن المصالحة الفلسطينية هي الطريق الوحيد لرفع المعاناة عن شعبنا وحل جميع الاشكاليات التي نواجها داخلياً.

و أضاف: "نحن بحاجة لدعم عربي لإتمام المصالحة، وقد نضطر لاستخدام الضغط الشعبي تجاه الأطراف المعنية لإنجاز هذا الملف".

و أشار مزهر الى أن الجبهة الشعبية لا يمكن أن تنحاز لطرف ما على حساب القضية الفلسطينية، وقدمت العديد من المبادرات لإنجاح المصالحة ولكن هناك جماعات مصالح وأجندات تحاول العبث.

أما فيما يتعلق بمسيرات العودة وكسر الحصار، أكد مزهر ان مسيرات العودة أحيت حق العودة في وجدان الأجيال الفلسطينية، وطرقنا عبرها جدار الحصار المستمر منذ سنوات، لافتاً الى أن هناك عملية تقييم دائمة لمسيرات العودة ولدينا قرار بتصفير الخسائر البشرية، والابداع بتكتيكات جديدة.

و قال: "لن نقبل بتجيير مسيرات العودة أو أي من أهدافها لمصالح شخصية أو حزبية مهما كانت الظروف".

و في سياق آخر، قال عضو المكتب السياسي للجبهة إن نتنياهو يحاول عبر تصريحاته الرعناء كسب مزيد من أصوات الناخبين يؤكد من خلالها على مدى الفاشية والعنصرية.

و تابع يقول: "المنافسة لدى الأحزاب الصهيونية تكون على حساب الدم الفلسطيني، وأي من يتصدر الحكم الصهيوني هو فاشي ومجرم وندعو الداخل الفلسطيني لمقاطعة هذه الانتخابات".

و لم يستبعد مزهر أن يرتكب الاحتلال حماقة بحق غزة لتجاوز عقباته الداخلية، والمقاومة جاهزة وموحدة لمواجهة الخطر الصهيوني، مؤكداً بأن شعبنا سيبقى صامد والمقاومة لن تصمت أمام حالات تبديد حلم الدولة الفلسطينية، ومن خلال وحدتنا سنقضي على حلم الجنرالات الصهاينة.

و دعا مزهرالرئيس أبو مازن للاجتماع بالأمناء العامين للفصائل والاتفاق على استراتيجية وبرنامجي سياسي مقاوم لمواجهة المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.