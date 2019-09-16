خطوط دلتا الجوية dl 1441

تعتبر خطوط دلتا الجوية أحد أكبر شركات الطيران في العالم من حيث عدد المسافرين، انطلاقا من محطتيها الرئيسيتين مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، ومطار جون إف كينيدي الدولي. منذ إنشائها في عام 1924، تقوم الخطوط بإدارة أسطول يضم طائرات حديثة واسعة، مع أسطول شاب يشمل إيرباص A319-100، إيرباص A320-200، إيرباص A321-200، إيرباص A330-200، إيرباص A330-900neo، بوينغ 717-200، بوينج 737-700، وبوينج 737-800. مع أسطول ضخم يضم 857 طائرة، تقوم خطوط دلتا الجوية بإطلاق رحلاتها نحو أكثر من 306 وجهة.



رحلات خطوط دلتا الجوية- أشياء يجب معرفتها

تسعى خطوط دلتا الجوية لتقديم خدمة سفر مريحة لعملائها. مثال للخدمات التي تقدم لعملاء خطوط دلتا الجوية:



• الوجبات المميزة خلال الرحلات على مختلف الدرجات

• يتم توفير الكرسي المتحرك، ومساعدة الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

• خدمة للأطفال المسافرين دون ذويهم

• وجود مساعدات طبية في حالة الطوارئ

• إمكانية السفر مع الحيوانات الأليفة



درجات الحجز المتوفرة على خطوط دلتا الجوية

هناك ثلاث درجات مختلفة يمكن حجزها من خلال خطوط دلتا الجوية:



الدرجة الأولي: استرخ في رحلتك، مع مقعد بسعة تصل إلى 8 بوصات، ومساحة إضافية لراحة الساق مقارنة بدرجة المقصورة الرئيسية، ومسند رأس بزاوية انحناء تصل إلى 5.4 بوصة. كما يمكنك الاستمتاع بشاشة عرض بمقاس 11 بوصة على العديد من المسارات، كي تشعر بالترفيه المتميز.

درجة المقصورة الرئيسية: تمتع بالأفلام، الموسيقى، الألعاب، برامج التلفزيون المقدمة من HBO، SHOWTIME، وعش لحظات الترفيه الحقيقية مع "دلتا ستوديو" على جهازك الشخصي، أو شاشة المقعد الخلفي أمامك.



الدرجة السياحية: هذه الدرجة هي اختيار للعملاء الذين يبحثون عن أفضل خدمة بأرخص سعر. ستتمتع بالعديد من السناكس والمشروبات مجانا على بعض المسارات.

الخدمات المميزة التي توفرها رحلات خطوط دلتا الجوية



• برنامج "دلتا ستوديو" الذي يتيح لك الاستمتاع بالعديد من برامج التليفزيون، الأفلام، والموسيقي.

• شاشات خاصة لكل ركاب الطائرة على مختلف الدرجات.

• خدمة الانترنت على متن الطائرة.

• وجبات خاصة متنوعة للركاب.

• إمكانية الانضمام إلى برنامج "Sky Miles" المميز.

• خدمة التأمين في السفر.