خطوط دلتا الجوية dl 1441

تعتبر خطوط دلتا الجوية أحد أكبر شركات الطيران في العالم من حيث عدد المسافرين، انطلاقا من محطتيها الرئيسيتين مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، ومطار جون إف كينيدي الدولي. منذ إنشائها في عام 1924، تقوم الخطوط بإدارة أسطول يضم طائرات حديثة واسعة، مع أسطول شاب يشمل إيرباص A319-100، إيرباص A320-200، إيرباص A321-200، إيرباص A330-200، إيرباص A330-900neo، بوينغ 717-200، بوينج 737-700، وبوينج 737-800. مع أسطول ضخم يضم 857 طائرة، تقوم خطوط دلتا الجوية بإطلاق رحلاتها نحو أكثر من 306 وجهة.
رحلات خطوط دلتا الجوية- أشياء يجب معرفتها
تسعى خطوط دلتا الجوية لتقديم خدمة سفر مريحة لعملائها. مثال للخدمات التي تقدم لعملاء خطوط دلتا الجوية:
• الوجبات المميزة خلال الرحلات على مختلف الدرجات
• يتم توفير الكرسي المتحرك، ومساعدة الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة
• خدمة للأطفال المسافرين دون ذويهم
• وجود مساعدات طبية في حالة الطوارئ
• إمكانية السفر مع الحيوانات الأليفة
درجات الحجز المتوفرة على خطوط دلتا الجوية
هناك ثلاث درجات مختلفة يمكن حجزها من خلال خطوط دلتا الجوية:
الدرجة الأولي: استرخ في رحلتك، مع مقعد بسعة تصل إلى 8 بوصات، ومساحة إضافية لراحة الساق مقارنة بدرجة المقصورة الرئيسية، ومسند رأس بزاوية انحناء تصل إلى 5.4 بوصة. كما يمكنك الاستمتاع بشاشة عرض بمقاس 11 بوصة على العديد من المسارات، كي تشعر بالترفيه المتميز.
درجة المقصورة الرئيسية: تمتع بالأفلام، الموسيقى، الألعاب، برامج التلفزيون المقدمة من HBO، SHOWTIME، وعش لحظات الترفيه الحقيقية مع "دلتا ستوديو" على جهازك الشخصي، أو شاشة المقعد الخلفي أمامك.
الدرجة السياحية: هذه الدرجة هي اختيار للعملاء الذين يبحثون عن أفضل خدمة بأرخص سعر. ستتمتع بالعديد من السناكس والمشروبات مجانا على بعض المسارات.
الخدمات المميزة التي توفرها رحلات خطوط دلتا الجوية
• برنامج "دلتا ستوديو" الذي يتيح لك الاستمتاع بالعديد من برامج التليفزيون، الأفلام، والموسيقي.
• شاشات خاصة لكل ركاب الطائرة على مختلف الدرجات.
• خدمة الانترنت على متن الطائرة.
• وجبات خاصة متنوعة للركاب.
• إمكانية الانضمام إلى برنامج "Sky Miles" المميز.
• خدمة التأمين في السفر.
إنهاء إجراءات السفر الخاصة بخطوط دلتا الجوية عبر الإنترنت
يبدأ إنهاء إجراءات السفر على خطوط دلتا الجوية قبل 24 ساعة وحتى 45 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة عبر الانترنت. لإتمام العملية بنجاح يجب توافر الاسم كاملاً، ورقم الحجز أو رقم التذكرة.
إنهاء إجراءات السفر في المطار عن طريق كشك خطوط دلتا الجوية
يبدأ إنهاء إجراءات السفر بكشك المطار الخاص بخطوط دلتا الجوية قبل ميعاد مغادرة الرحلة ب 120 دقيقة، مع العلم أن هذه الخدمة غير متوفرة إلا في بعض المطارات. لابد من توافر الأوراق المطلوبة كاملة عند عملية إنهاء الإجراءات (جواز السفر-التذكرة الإلكترونية-الفيزا).
التعرف على حالة رحلات خطوط دلتا الجوية
يمكنك الحصول على آخر التحديثات الخاصة برحلتك على متن خطوط دلتا الجوية عن طريق الآتي:
• البحث بمسار الرحلة عن طريق ادخال "التاريخ" والوجهة "من" و "إلى".
• البحث عن طريق ادخال رقم الرحلة.
سياسة الأمتعة المسجلة الخاصة بخطوط دلتا الجوية
درجة الكابينة الخاصة: يسمح للمسافر بحمل حقيبتين حسب الوجهة، بحد أقصى 32 كغم لوزن الحقيبة الواحدة، ومجموع أبعاد لا يتجاوز 158 سم بحد أقصي.
درجة الكابينة الرئيسية: يسمح للمسافر بحمل حقيبة حسب الوجهة، بحد أقصى 23 كغم لوزن الحقيبة الواحدة، ومجموع أبعاد لا يتجاوز 158 سم بحد أقصي.
الدرجة السياحية: يسمح للمسافر بحمل حقيبة حسب الوجهة، بحد أقصى 23 كغم لوزن الحقيبة الواحدة، ومجموع أبعاد لا يتجاوز 158 سم بحد أقصي.
سياسة الأطفال: يسمح بحمل حقيبة طفل واحدة بحد أقصي 10 كغم للوزن.
سياسة الأمتعة المحمولة على كابينة طائرات خطوط دلتا الجوية
على جميع الدرجات: يسمح للمسافر بحمل حقيبة بشرط ألا يتعدى وزنها (7-10) كغم حسب وجهة السفر، وألا تتجاوز أبعادها 114 سم. كما يمكن حمل حقيبة يد أو لاب توب علي متن الطائرة.
الدرجة السياحية: يسمح للمسافر بحمل حقيبة يد أو لاب توب علي متن الطائرة.
ملحوظة: تختلف سياسة الأوزان الخاصة بالأمتعة إلى بعض الوجهات على كلا الدرجتين، لذا يرجي الرجوع إلى خدمة العملاء الخاصة بشركة الطيران لمزيد من المعلومات والتفاصيل الخاصة بسياسة الوزن.
• المواد القابلة للاشتعال والغازات غير القابلة للاشتعال والسامة.
• السوائل القابلة للاشتعال والمواد الصلبة.
• المواد السامة مثل المبيدات الحشرية والزرنيخ والسيانيد.
• المواد المشعة والمواد المؤكسدة.
• الأسلحة النارية والمتفجرات.
• المواد والأدوات التي يمكن أن تسبب العدوي مثل الفيروسات والبكتيريا.
• المواد المسببة للتآكل مثل الزئبق، البطاريات السائلة والأحماض.
ملاحظة: هذه مجرد قائمة إرشادية، يمكنها أن تتغير، أو يتم تعديلها حسب الوِجهة التي تريد السفر إليها عن طريق خطوط دلتا الجوية. لمزيد من المعلومات عن القائمة الخاصة بالممنوعات، رجاء التواصل مع خدمة العملاء.
تقدم خطوط دلتا الجوية خيارات واسعة لتقديمها للمسافرين على متن طائراتها. يتم تقديم أكلات غنية بالنكهات المليئة بالتوابل العالمية كي تناسب جميع الأذواق. استمتع بأطباقك المفضلة التي تم تقديمها لك خصيصا على متن طائرتك.
يتم تقديم وجبات خاصة للضيوف ممن لديهم متطلبات غذائية أو دينية أو طبية خاصة. يجب أن يتم تقديم جميع الطلبات قبل 24 ساعة من المغادرة.
الوجبات الخاصة التي يتم تقديمها على متن طائرة خطوط دلتا الجوية:
• وجبة نباتية
• وجبة آسيوية
• وجبة الأطفال (حتى سنتين)
• وجبة منخفضة السعرات الحرارية
• وجبة منخفضة البروتين
• وجبة قليلة الملح
• وجبة الخضروات الطبيعية
• وجبة خالية من الغلوتين
• وجبة لمرضي السكري
• وجبة منخفضة الكولسترول
• طبق فاكهة