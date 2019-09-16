فعاليات اليوم الوطني في الرياض 1441، حيث يوجد عدد كبير من الاسئلة الهامة التي يسعى العديد من الناس للوصول الى اجابة لهذا الموضوع من خلال مواقع التواصل الإجتماعي أو مواقع الإنترنت ، فمن خلال هذا الموقع يسرنا ان نقدم لكم حلاً عن هذا الموضوع : " فعاليات اليوم الوطني في الرياض 1441ز" ، ومن هذه الفعاليات في اليوم الوطني ما يلي :

أولاً : سيرة مجد :

ستـقام فعالية "سيرة مجد" في اليوم الوطني للسعودية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض ، وستقدم في الفعالية عديد من الأنشطة الموسيقية، والرقصات الفلكلورية الوطنية عبر مشاهد تسلط الضوء على التنوع في البلاد. أما بالنسبة لمكان الاحتفال، الرياض، جامعة الأميرة نورة.

ثانياً : الكرنفال الوطني :

سيكون سكان مدينة الرياض على موعد مع كرنفال وطني ضخم زاخر بالأنشطة الترفيهية الحديثة في طريق الأمير تركي الأول، حيث سيقام لمدة ثلاثة أيام أحد أكبر الكرنفالات في السعودية ، مكان الاحتفال، الرياض، حي حطين، طريق الأمير تركي الأول .

ثالثاً : احتفالات منطقة قصر الحكم :

تنظم الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض عديداً من الفعاليات الخاصة باليوم الوطني ، منها المسرح الكبير الذي سيشيَّد بهذه المناسبة ، مكان الاحتفال، الرياض، قصر الحكم .

رابعاً : البريق الأخضر : مكان الاحتفال، الرياض، سفن مونز مقابل مول الرياض بارك ،

خامساً : فعالية مسك :

اتخذت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" منطقة جدة مسرحاً لتبدع فيه، حيث ستقدم العديدا من الأنشطة المميزة ، مكان الاحتفال، جدة، جدة التاريخية .