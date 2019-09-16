سعر موبايل سامسونج a70 و اهم مميزاتة ومواصفاته

كشفت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها الذكية الـ Samsung Galaxy A70 لينضم الهاتف إلى سلسلة الـ A، كما يعتبر من أحدث وأقوى الهواتف في سلسلة سامسونج.

ما يميز هاتف جالاكسي A70 هو إتباع التصميم المحسن بل والتحسين عليه حيث ستجد أن الهاتف يأتي بنفس تصميم Galaxy A50 ولكن الشركة عملت على تقليل الحواف بصورة كبيرة وبالأخص الحافة السفلية بالإضافة إلى التحسين سواء في حجم أو دقة الشاشة مقارنة بالـ A50 حيث تم تطوير الكاميرات الأمامية والخلفية مع بطارية أكبر ومعالج أفضل.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A70 :-

يدعم الإتصال قريب المدى الـ NFC . يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim . يأتي هاتف Samsung Galaxy A70 بأبعاد 164.3×76.7×7.9 ملم . متانة وجودة تصنيع الهاتف المستخدمة تأتي من البلاستيك بشكل الـ 3 D Glasstic بمثل الموجود في هاتف Galaxy A30 . يدعم الهاتف جميع شبكات الإتصال المتاحة في مصر حيث يدعم شبكات الجيل الثاني الـ 2 G والجيل الثالث الـ 3 G والجيل الرابع الـ 4 G . الشاشة تأتي بشكل النوتش الـ Infinity U حيث تتبع شركة سامسونج الاتجاه الأحدث في الشاشات لتواكب الشركات المنافسة الأخرى وتأتي الشاشة من نوع Super AMOLED وتأتي بمساحة 7 إنش بجودة الـ FHD + بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش لتعطي بذلك أبعاد عرض بنسبة 20:9 كما يمكنك إلغاء أزرار التحكم وإستخدام الإيماءات للإستمتاع بحجم الشاشة بالكامل. تم استخدام معالج قوي في الهاتف وهو ثماني النواة Snapdragon 675 بتكنولوجيا 11 نانو مع معالج رسومي Adreno 612 . -يأتي بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت -يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى سعة 512 جيجا بايت . الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 . أما عن الكاميرا الخلفية فتأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير الـ Ultra wide أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش خلفي من نوع ليد . يدعم الهاتف ميكروفون ثانوي خاص بعزل الضوضاء أثناء إستخدام الهاتف سواء في التحدث أو التسجيل أو التصوير … الخ . يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة UHD ب 30 اطار في ثانية ويدعم FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل إلتقاط 30 أو 60 إطار في الثانية . البصمة تأتي أسفل الشاشة مثل هاتف Samsung Galaxy A50 كما يدعم الهاتف خاصية الـ Face Unlock أيضاً . يدعم معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب الخاص بنظارات الواقع الافتراضي الـ VR . منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C الجيل الأول بإصدار 2.0 كما يدعم الهاتف الـ OTG . يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A GPS, GLONASS, GALILEO, BDS . أما عن البلوتوث فيأتي بأحدث إصدار حيث يأتي بالإصدار الخامس مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE . يدعم الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac بالإضافة إلى دعمه إلى الـ Dual band, WiFi Direct, hotspot . كما يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن ، كما يدعم الصوت الـ Dolby Atmos . البطارية تأتي بسعة 4500 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط . يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة سامسونج الجديدة الـ One UI وتدعم إمكانية تحويل الهاتف لوضع الـ Dark Mode . يتوفر الهاتف بأكثر من لون حيث يتوفر باللون الأسود واللون الأزرق واللون النحاسي واللون الأبيض .

عيوب هاتف Samsung Galaxy A70 :-

يأتي بنفس تصميم Galaxy A50 وتم إفتقاد التطوير والابتكار في التصميم , كما ان التصميم من البلاستيك . البصمة المدمجة بالشاشة ليست الاسرع وليست عملية في الاستخدام ولكنها مقبولة وافضل من A50 . الاداء الحقيقي للكاميرا الامامية لا يتفوق على المنافس المباشر اوبو اف 11 برو . لا يدعم لمبة اشعارات ولكن يدعم خاصية Always on Display لعرض ايقونات الاشعارات على الشاشة بدون فتحها .

مميزات Samsung Galaxy A70 :-