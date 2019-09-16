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رابط بوابة المستقبل المنطقة الغربية

  • فلسطين اليوم
  • 20:33 - 16 سبتمبر 2019
بوابة المستقبل بوابة المستقبل
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نقدم لكم اليوم طريقة التسجيل في بوابة المستقبل ، وهو برنامج أطلقته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لدعم التحول للتعليم الرقمي، باستخدام تقنيات جديدة لخدمة الطالب والمعلم، بحيث تصل المعرفة للطالب، وتزداد حصيلته العلمية، كما وتهدف البوابة إلى زيادة قدرات المعلم من الناحية العلمية والتربوية على وجه السواء.

هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها بوابة المستقبل، والتي تفيد الطالب والمعلم والإدارة المدرسية، مثل رفع الوجبات المنزلية على الموقع ورفع الأوراق والإختبارات الإلكترونية، تعمل المملكة العربية السعودية على النهوض بالتعليم، وخدمة الطلاب في كافة المجالات وتقديم المواقع التي تفيد الطالب السعودي، ومن بينها هذا النظام المميز، والذي يستخدم أحدث الأساليب في التعليم، وذلك من ضمن رؤية المملكة السعودية 2030.

طريقة التسجيل في بوابة المستقبل:

  1. الدخول إلى رابط بوابة المستقبل.
  2. اختيار تسجيل دخول بوابة المستقبل.
  3. تظهر لك شاشة تسجيل الدخول، تقوم فيها بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي سجلت بها في نظام نور.
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