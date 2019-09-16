تردد ينزل جميع قنوات النايل سات الجديدة 2019

نعرض لكم اليوم من خلال موقعنا تردد واحد يقوم بتنزيل كافة القنوات الجديدة والقديمة علي القمر الصناعي النايل سات، ويمكنك تحميل وتنزيل جميع قنوات نايل سات بضغط واحدة، كما يبحث الكثير عن الترددات الجديدة على القمر نايل سات من خلال تحديث تحميل قنوات القمر عن طريق التردد الشبكي السحري، حيث دائما ما توجد قنوات جديدة وغير معلن عنها، فاستخدام التردد السحري لتحميل جميع القنوات التي تبث من خلال القمر نايل سات ، بالإضافة لقنوات الأقمار التي تعمل في نفس المدار أيضا.

وتجدر الإشارة أن الفنيين العاملين في مجال الستالايت يعتبرون هذا التردد سر من أسرار مهنتهم، حتى يكون الجميع في حاجة إليهم، لذلك سنشرح من خلال هذا المقال كيفية استخدام تردد واحد يمكن من خلالة مشاهدة جميع قنوات النايل سات فالتردد السحري هو واحدة القادر على تحميل جميع قنوات نايل سات فى أقل من دقيقة، وبالتالي فإن هذا التردد هم من أهم ترددات القمر نايل سات.

ومن اهم خطوات التنزيل، أولاً يجب توجيه طبق الاستقبال التوجيه الصحيح وذلك عن طريق أحد الفنين المتخصصين، والتأكد من الحصول على أقوى إشارة ممكنة، وبعد توجيه الطبق التوجيه الأمثل، يتبقى الوصلة بين طبق الاستقبال والرسيفر، فيجب استخدام نوعية جيدة من سلك التوصيل، ويفضل أن يكون سلك نحاسي، كما يجب ألا يقل الأوم “المقاومة” عن 75 أوم، فبيانات سلك التوصيل مطبوعه على السلك، وتجدر الإِشارة أنه كلما قل طول السلك وقصرت المسافة بين طبق الاستقبال والرسيفر، كلما كانت إمكانية التمتع بصورة وصوت أفضل، وكلما زادت عدد القنوات التي يتم تحميلها باستخدام التردد السحري بدون تشويش.