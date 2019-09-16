تردد قناة الجزائرية وان 2019

نقدم لكم اليوم تردد قناة الجزائرية وان، حيث تعد قناة تلفزيونية جزائرية مملوكة للقطاع الخاص فيما جرى إطلاقها عبر قمر نايل سات عام 2012.

كما وحرص القائمين على قناة الجزائرية وان على تقديم باقة متنوعة من مختلف البرامج لتكون مناسبة لمختلف الأجناس وجميع الفئات العمرية مما عمل على زيادة نسب مشاهدة القناة وتنوع مشاهديها من مختلف الأعمار وهي قناة حديثة الانطلاق حيث لم يمر على انطلاقها سوى سبعة أعوام فقط.

ومن المتوقع أن تقدم قناة الجزائرية وان سلسلة من المسلسلات المميزة خلال شهر رمضان القادم، لذا يحرص الجميع على الحصول على التردد لمشاهدة أبرز المسلسلات الحالة منها "الخاوة" والرهان الأكبر وبرنامج مائة بالمائة جزائرية.

وفي سياق مختلف، تجاوز عدد القنوات الفضائية الخاصة في الجزائر أكثر من عشرين قناة تبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة بالإضافة إلى القنوات التليفزيونية الحكومية التابعة للحكومة الجزائرية، وقد حرصت قناة الجزائرية وان على التميز في ما تقدمه من محتوى متنوع في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الترفيهية المفضلة لدى عدد كبير من الجمهور.