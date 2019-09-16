متى تاسست المملكه العربيه السعوديه؟

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول في العالم العربي والإسلامي وهي الدولة الأبرز من بين دول الخليج العربي منذ عام توحيد المملكة العربية السعودية ونشأتها في صورتها الحالية قبل حوالي 89 عاماً.

وفي نفس السياق، تم توحيد المملكة العربية السعودية في العام 1932م وهو العام 1351 هجري، على يد الملك عبد العزيز آل سعود وهو الملك الأول للمملكة العربية السعودية الحديثة التي تم توحيدها على يد الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، حيث تحصل على البيعة الخاصة به وتولى الحكم في المملكة التي أسسها آل سعود وكانت بمثابة نقلة نوعية في التاريخ السعودي.

كما ويعد اليوم الوطني السعودي هو اليوم الخاص بذكرى توحيد المملكة ويصادف في هذا العام الذكى 89 لها وهو ما يمكننا من خلاله الإستدلال على في عام تم توحيد المملكة العربية السعودية وهي في العام 1932م.

وبمناسبة اليوم الوطني السعودي، فإن وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعلنتا إجازة العيد الوطني لهذه السنة على انها ستكون مدة الإجازة 4 أيام متتالية ابتداءً من الجمعة وحتى الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2019م الذي يوافق الـ24 من محرم، ليعود العمل من جديد يوم الثلاثاء 24 من الشهر نفسه.