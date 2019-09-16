جهود مصرية حثيثة لانقاذ حياة الأسير خلوف

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن جهوداً مصرية حثيثة تُبذل في الوقت الراهن، من أجل التوصل لاتفاق مع سلطات الاحتلال لإنقاذ حياة الأسير سلطان خلوف والافراج عنه.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنه وبعد هذه المساعي المصرية، تم تحديد اليوم جلسة محكمة للنظر بقضيته، ولا زالت المحكمة مستمرة حتى هذه اللحظة.

ولفتت الهيئة أن الأسير خلوف (38عاماً) من قرية برقين مدينة جنين، والقابع حالياً في مشفى "قبلان" الإسرائيلي، قد دخل مرحلة حرجة وصعبة، بعد مُضي (61 يوماً) على اضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأشارت إلى أن الأسير يعاني حالياً من خلل في الدماغ وتقرحات شديدة في الفم وضعف شديد في الرؤية وآلام في مختلف أنحاء جسده، ونقص كبير بالوزن، كما أنه يشتكي من "شهقة" مستمرة ولا يستطيع القيام بأي حركة، ويعاني من صداع شديد بالرأس.

وحذرت الهيئة من دخول الأسير خلوف في مرحلة الخطر المميت في أية لحظة اذا ما واصلت الإدارة تعنتها في عدم الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.