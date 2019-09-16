متى تحتفل المملكه العربيه السعوديه باليوم الوطني؟

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي من كل عام، وتعود مناسبة هذا اليوم لتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية من قبل المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

ومن المقرر ان اليوم الوطني هاد العام سيكون بتاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، كما ويصاحب هذا اليوم احتفالات متنوعة ومختلفة في جميع مناطق المملكة، من عروض وفعاليات وألعاب نارية وحفلات غنائية في الآونة الأخيرة.

ومن الجدير ذكره، انه في عام 2005 ميلادي أقر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، ابتداءً من اليوم الوطني الـ 75 تمنح إجازة رسمية لكافة القطاعات سواءً كانت حكومية أو خاصة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.