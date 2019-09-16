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أبرز مخاطر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:38 - 16 سبتمبر 2019
ارتفاع اسعار النفط اليوم ارتفاع اسعار النفط اليوم
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تشهد ارتفاع أسعار النفط اليوم ارتفاعًا كبيرًا خاصة بعد استهداف جماعة انصار الله لمنشئتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي ما أدى إلى خسائر كبيرة للاقتصاد السعودي مما أوقف العمل في انتاج النفط في منطقة "قيق".

ومن أبرز مخاطر ارتفاع اسعار النفط اليوم ما يلي:

- ينعكس على مستوى المعيشة

- يسبب ارتفاع اسعار النفط الضرر على الاسرة وسيصيب انفاقها في مقتل

- ارتفاع أسعار مواد المحروقات بشكل كبير

- ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

- قد يؤدي ارتفاع اسعار النفط إلى تسارع التضخم

- ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاك

- يؤثر ارتفاع اسعار النفط سلبًا على الدول المستهلكة ويخل بميزان المدفوعات

- ربما يقود إلى أزمات لدى العملات لدى الدول الضعيفة مالياً

 

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