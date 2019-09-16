نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2019 برقم الجلوس المنطقة الغربية

اعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا، عن اعتماد نتيجة طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي لعام 2019 ، موضحة أنه يوجد تزايد ملحوظ في نسبة التوفيق في معظم الأماكن في ليبيا، كما ان النتائج لهذا العام 2019 أفضل من نتيجة السنة الماضية، وان نسبة التوفيق 59.1%.

واوضحت الوزارة أن اختبارات التلاميذ كانت في مستوي الطالب المتوسط ولم يتم صدور أي تظلمات من التلاميذ، حيث مرت اللجان الامتحانية بمنتهي الأمان والسلام والتزم الطلاب بكافة التعليمات الموجهة إليهم.

وبينت الوزارة انه لا يتم حدوث أي مشاكل وهذا مؤشر لتزايد نسب النجاح ونجاح المنظمة التعليمية الليبية، كما اعتمد وزير التربية والتعليم الليبي نتيجة الشهادة الإعدادية دون تحديد توقيت مسبق، حيث تفاجئ الجميع بالاعتماد.

واكد السيد الدكتور عثمان عبد الجليل عن اختتام لجان الكنترول من المراجعة وتصحيح الأوراق وانهم هذه اللحظة في انتظار إشعار علني النتيجة من خلال المواقع الإلكترونية الموالية للوزارة لجميع المحافظات الليبي في وقت واحد مثل طرابلس وليبيا المصراتة.

في السياق نفسه، ينتظر التلاميذ الإعلان عن النتيجة في كل محافظات ليبيا وخصوصا كلًا من وترهونة، والكفرة، والقبة، والجوف، وبنغازي، مصراتة، الزاوية، سبها، البيضاء، ولخمس، وزليتن، ونالوت، ورأس حسن، وصبراتة، وغريان، وسرت، واجدابيا، و درنة، وطبرق، وبني وليد، وصرمان, وغيرهم بواسطة موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا موقع منظومة الاختبارات.

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