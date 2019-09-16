سعر الليرة التركية مقابل جميع العملات الأجنبية

الليرة التركية تحقق حالة هدوء واضحة، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، حيث ارتفعت بقيمة لا تذكر أمام الدولار واليورو ومعظم العملات الدولية، بعد تدخل البنك التركية لتوفير وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.

يشار إلى أن سعر الليرة التركية في وضع اقتصادي متدهور حالياً وخاصة مع بدايات عام 2019، والذي آثر بالسلب على وضع أسعار صرف الليرة التركية امام معظم العملات الأجنبية والدولية، وجعلها تفقد نحو خمسة عشرة بالمائة من قيمتها خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي مقابل الدولار الأمريكي.

وفي وقت سابق، ضخت البنوك التركية والبنك المركزي في إطار سعيها لدعم سعر صرف الليرة التركية ما يقارب 4.5 مليار دولار أمريكي في الأسواق، كما رفع البنك المركزي الفائدة على التمويل في الأسواق من خلال العملة التركية.

وتدعم الحكومة أسعار صرف العملة الوطنية من خلال استراتيجية أخرى، ويتم ذلك من خلال الاتجاه لشراء الذهب، في سبيل زيادة الغطاء الذهبي للعملة التركية.

إليك سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والعملات: