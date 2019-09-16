توقعات سعر النفط الخام اليوم وغداً

صعدت أسعار النفط ما يربو على 15 في المئة عند فتح الأسواق بعد هجمات على منشآت ينفط في السعودية أمس مما أثر على أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19 في المئة لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 15 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة الأوبك محمد باركيندو، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، إن المملكة العربية السعودية لديها كمية وفيرة من المخزون وأوضح أن المملكة العربية السعودية مسيطرة على الوضع حتى الآن.

تأتي هذه التصريحات على خلفية الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية في عطلة نهاية الأسبوع.

وقد وصف عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الأحد اتهامات الولايات المتحدة لإيران بالمسؤولية عن الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية بأنها " أكاذيب لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن الاتهامات الأمريكية تأتي في "إطار دبلوماسي غير مفهوم"، في إشارة إلى إطلاقها من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.