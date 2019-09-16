بورصة الدواجن أسعار الدواجن اليوم

إليك أسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019 في بورصة الدواجن بمصر، بمختلف انواعها من دجاج أبيض ودواجن بلدي.

ويلجأ كثير من المصريين إلى لحوم الدواجن نظراً لانخفاض سعرها عن لحوم المواشي، وتعد الدواجن العنصر الغذائي الرئيسي المتواجد بشكل دائم على سفرة طعام المصريين، كما يلجا البعض لتربية الكتاكيت لانخفاض التكلفة والاستفادة من لحومها بعد أن تكون جاهزة للذبح.

وفي المدن تختلف الأسعار عن الريف، وغالباً ما يهتم أهل الريف المصري بتربية الدواجن الصغيرة وتسمينها، على اعتقاد أنها أوفر مادياً من شراء الطيور جاهزة للذبح أو مذبوحة وجاهزة للطهي مباشرة.

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 32.00 جنيه 32.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 33.00 جنيه 33.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 35 جنيه 36:00 جنيه

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 6.25 جنيه 6 جنيه كتكوت ساسو يوم 4.25 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 1.8 جنيه 02.00 جنيه

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 6.25 جنيه 6 جنيه كتكوت ساسو يوم 4.25 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 1.8 جنيه 02.00 جنيه

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 21.00 جنيه لحم ساسو كيلو 3300 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35:00 جنيه 36.50 جنيه