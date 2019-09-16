خبراء يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار النفط ليصل إلى 75 دولار للبرميل

لا تزال التوقعات بارتفاع أسعار النفط بعد حادثة استهداف منشئتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية بطائرات يمنية مسيرة حديث دول العالم وخاصة الدول الرأس مالية لما يشكله ارتفاع الأسعار من خطورة على الدول المستوردة.

خبراء لدى شركة جولدمان ساكس توقعوا بأن ترتفع أسعار النفط الخام سيصل إلى أعلى مستوياته حتى يصل إلى نحو 75 دولار للبرميل الواحد فقط إذا استمر توقف إنتاج السعودية من النفط الخام لمدة تتجاوز 6 أسابيع بسبب الهجوم على منشأتي أرامكو في السعودية.

وقال الخبراء: "إن توقف إنتاج النفط بنحو 4 ملايين برميل يومياً لمدة تزيد على 3 شهور سيتسبب في ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير.

وأوضح البنك، بأن تعطل إنتاج النفط لهذه الفترة في ظل مستويات الحالية الإنتاج الحالية لن يؤدي إلى زيادة أسعار النفط فقط، وإنما سيؤدي أيضا إلى السحب من احتياطيات النفط بكميات كبيرة بما يكفي لسد مثل هذا العجز والإبقاء على مستويات أسعار النفط الحالية للنفط.

وشهدت أسعار النفط العالمي اليوم الاثنين ارتفاعًا كبيرًا جداً في الأسعار لم تصل إليه منذ حرب الخليج عام 1991 وذلك بعد استهداف جماعة "انصار الله" الحوثية لمنشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يصل إلى 19.5 في المائة حيث بلغت اسعار النفط للبرميل الواحد 71.95 دولار خلال تعاملات اليوم في أكبر مكسب منذ (14 عامًا) وبحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش ارتفع عقد الشهر المقبل إلى 66.20 دولار للبرميل بزيادة 5.98 دولار أو 9.9 في المائة مقارنة بالإغلاق السابق.