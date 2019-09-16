الصين تدعو "إسرائيل" للحذر والحفاظ على عملية "السلام"

دعت جمهورية الصين اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على أساس عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدةً معارضتها للإجراءات أحادية الجانب في المنطقة.

جاء ذلك تعليقًا على إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم أجزاء من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وغور الأردن إذا فاز في الانتخابات العامة.

وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ خلال مؤتمر صحفي بمقر: "إن الصين تعارض الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تصعيد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، داعيةً "إسرائيل" إلى توخي الحذر والحفاظ على أساس عملية السلام في المنطقة.