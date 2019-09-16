خبير عسكري: استهداف "ارامكو" وارتفاع أسعار النفط ضربة قاسية وذكية ضد ثلاثة دول

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي الزعبي أنَّ تداعيات ضرب الجيش اليمني واللجان الشعبية لمنشأتين في أرامكو بمحافظة بقيق لا يقتصر على السعودية، وإنما شكل ضربة قاسية لأطراف ثالثة تتمثل في (التحالف السعودي – الولايات المتحدة – الكيان الإسرائيلي)، مشدداً على أن الشعب اليمني وجه ضربة قاصمة للأطراف الثلاثة على الصعيد العسكري، والسياسي، والاقتصادي.

وقال العميد الزعبي: إن عملية "بقيق" التي استهدفت فيها عشر طائرات مسيرة حقل ومصفاة السعودية الأضخم، ومصدر الأوكسجين السياسي، والاقتصادي للسعودية واميركا والعدو الصهيوني الذي يمول العدوان على اليمن، وهذا العمل هو ثمرة من ثمار الصبر والصمود الاستراتيجيين والنجاح في إيقاع العدو بفخ معركة استنزاف استهلكت رصيده السياسي، والعسكري، والاقتصادي، والأخلاقي، والوجودي.

وتوقع الخبير الزعبي في حوار أجراه معه موقع "النهضة نيوز" أن ضرب الشعب اليمني للمفاصل الاقتصادية والعسكرية في السعودية يرسل رسالة لا لبس فيها باقتراب انتهاء مدة صلاحية الحكم بالسعودية، مشدداً على أن من ضمن الرسائل التي يحملها ضرب ارامكو أن هزيمة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة قد اقتربت.

وفيما يتعلق بالاتهامات مرة لإيران ومرة للعراق حول المسؤولية عن استهداف أرامكو قال الخبير العسكري: "إن كيل الاتهامات وتزييف الحقائق سياسة اميركية ثابتة ولكل من يدور بفلكها والادعاء بأن ايران هي من نفذ العملية والذي نفته يصب في صالح الجيش واللجان بسبب عدم قدرة هذه القوى على تقييم خصمهم، وانكار قدراته المتصاعدة والذي لن يغير بمعادلات التفوق شيئاً".

وأشار إلى أن هذه الطائرات قدمت وتدار من اليمن ومن الواضح أنَّ هناك أسطولاً من هذه الطائرات يهدد عمق العدوان السعودي الاماراتي، ويلجم شهيته العدوانية، ويرسل رسالة للمعتدي الاميركي الصهيوني بان الهزيمة المبرمة موشكة وعلى الأبواب".

وفيما يتعلق بارتفاع اسعار النفط خلافاً لسياسة ترامب، ومدى تأثير ذلك على أسواق المال والبورصة قال: "إن نقل المعركة داخل السعودية واستهداف أخطر مرفق اقتصادي سعودي دولي - ارامكو- رسالة بان تدفق النفط بهرمز وباب المندب يخضع لإرادة اصحاب الارض وابنائها.