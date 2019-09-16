فحص كابونات الوكالة للدورة الحالية 2019

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عن رابط فحص كوبونات الوكالة 2019 عن شهر أغسطس وسبتمبر في قطاع غزة والضفة الغربية وجميع المحافظات.

واوضحت في بيان صادر عنها أنه يُمكن للأسر التي تستفيد من المساعدات الغذائية إلى الاستعلام من خلال رابط فحص كابونة الوكالة 2019، مشيرة إلى أنه سيظهر للاجئين التفاصيل كاملة فور إدخال رقم الهوية والمعلومات المطلوبة كافة لدى تسجيل الدخول.

وفي سياق مختلف، قدمت وكالة الغوث مساعدات لأكثر من سبعمئة أسرة لاجئة في قطاع غزة خلال مطلع العام الجاري بقيمة 5 مليون دولار، حيث يعد الإيواء الطارئ والذي يشمل على دعم إصلاحات المساكن وإعادة البناء وإيجاد حلول إيواء مؤقتة من أهم أولويات الأونروا .

وبات المواطنون في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه التحديد يعيشون ظروفا حياتية صعبة للغاية بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي منذ سنوات والانقسام الداخلي بين الضفة والقطاع، والأزمات المتلاحقة والتي كان آخرها الأزمة المالية التي لحقت بالسلطة الفلسطينية جراء السياسات الإسرائيلية واقتطاع الأموال من الضرائب "المقاصة".

ومن الجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.

رابط فحص الكوبونات