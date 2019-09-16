خبير عراقي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط ويوضح الحل

توقع الخبير النفطي عبد الرحمن المشهداني، استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمي بعد الهجوم التي تعرضت له شركة النفط السعودية أرامكو لعدم وجود تطمينات وحلول رسمية من شأنها خفض أسعار النفط.

وأوضح المشهداني في تصريحات تلفزيونية لقناة الغد تابعته وكالة "فلسطين اليوم"، أن جميع المؤشرات والتطورات تدلل على استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأيام القادمة وسيكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة العربية ككل.

وقال: "استهداف ميناء الفجيرة التابع لشركة أرامكو السعودية يمكن أن يكون بداية لجس النبض لما تؤل إليه الأمور"، مشيرًا إلى أن ما جرى مؤشر خطير لسوء الأوضاع الأمنية بالنسبة لناقلات النفط التي تخرج من الخليج العربي، حيث اتسعت رقعة الخطر لتشمل البحر العربي وبحر عمان.

ويرى الخبير النفطي، أن شركات ناقلات النفط تشعر بقلق كبير نتيجة لحالة التوتر الأمني في المنطقة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تأمين ناقلات النفط وهذا بالتحديد ما يرفع أسعار النفط العالمي.

وعن الحل لانخفاض أسعار النفط قال الخبير النفطي: "المسألة لا يمكن أن تحل إلا سياسيًا بين واشنطن وإيران، فعندما تنهي أمريكا حصارها الخانق على النفط الإيراني حينها يمكن أن تنخفض أسعار النفط وتشهد شركات النقل حالة من الطمأنينة لتساعدها في حرية التنقل في بحر الخليج العربي وبحر عمان.