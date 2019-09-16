موعد نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019

أكد رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق السيد عطا، أنه سيتم غلق تسجيل طلاب الثانوية العامة لعام 2019، في تقليل الاغتراب وذلك للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية، يوم غدا الثلاثاء الموافق 20-9-2019.

واوضح عطا، انه سيتم بدء اعلان النتائج بعد يوم 20 سبتمبر كما ويتوقع البعض الاعلان قبل نهاية الشهر في الفترة 21 سبتمبر الى 30 سبتمبر.

ومن الجدير ذكره ، يتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب لعام 2019، فور غلق باب التسجيل، ويبدأ تنسيق المرحلة الثالثة أعمالها بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب وفي هذه المرحلة يكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة هو 50% خمسين بالمائة.

وصرحت الوزارة انه سيتم اتاحة نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019، عبر البوابة الحكومية برقم الجلوس الخاص بالطالب ، وذلك عقب اعلان النتائج ، موضحة ان البوابة الحكومية تقدم خدمات التنسيق لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية وغيرها.

وجاء في التصريحات التى ذكرها رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ان الأعلان عن نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية سيكون منتصف الأسبوع الحالي، حيث سيتم اتاحتها لجميع الطلاب بعد الاعلان عنها رسميا.