وفاة الفنان صلاح بن البادية

اكدت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين ، خبر وفاة الفنان السوداني صلاح الجيلي محمد أبو قرون الشهير ب”صلاح إبن البادية" بالعاصمة الإردنية عمان ، وذلك اثر علة لم تمهله طويلاً.

وغادر الفنان الكبير صلاح بن البادية إلى المملكة الاردنية الهاشمية في الثامن من سبتمبر المنصرم بغرض العلاج والاستجمام ولقاء شقيقه مولانا النيل أبو قرون الذي زار العاصمة عمان قادماً من مقر إقامته في لندن, خصيصاً لهذا اللقاء.

ومن الجدير ذكره، ولد الفنان صلاح إبن البادية في العام (١٩٣٧) بمنطقة ” أم دوم ” التي نشأ وترعرع فيها إضافة لمنطقة ” أبو قرون “، وإشتهر بإبن البادية بسبب ارتباطه وحبه الكبير بها .

وفي سياق مختلف، انطلقت رحلة الفنان في نهاية الخمسينيات، وتأخر ظهوره بسبب خوفه من أسرته ذات الإرث الصوفي، لذا اشتهر بأداء الإنشاد الديني والمدائح النبوية، وذلك يرجع لتأثره بنشأته فى "أبو قرون". يمتلك "ابن البادية" شعبية فى عدة دول، خاصة أنه قام بالعديد من الجولات الفنية الخارجية.