إتلاف 151 مركبة غير قانونية في الخليل

أتلفت الشرطة اليوم الإثنين 151 مركبة غير قانونية في بلدات خاراس وصوريف وبيت أولا قضاء الخليل بالضفة الغربية.

وذكــرت إدارة العلاقات العامـة والإعـلام بالشرطـة في بيان أنها نظمت اليوم وبإسناد من جهاز الأمن الوطني نشاط شرطي في بلدات خاراس وصوريف وبيت أولا.

وأضافت بان عملية الإتلاف تمت بعد فحص هذه المركبات والتأكد من عدم قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطرقات , حيث جرى مخالفة سائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

ودعت الشرطة كافة المواطنين إلى تجنب قيادة المركبات غير القانونية لما تشكله من خطورة كبيرة على حياتهم وسلامتهم , مؤكدة مواصلة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.