أسعار النفط تشهد ارتفاعًا لأول مرة منذ حرب الخليج

شهدت أسعار النفط العالمي اليوم الاثنين ارتفاعًا كبيرًا جداً في الأسعار لم تصل إليه منذ حرب الخليج عام 1991 وذلك بعد استهداف جماعة "انصار الله" الحوثية لمنشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يصل إلى 19.5 في المائة حيث بلغت اسعار النفط للبرميل الواحد 71.95 دولار خلال تعاملات اليوم في أكبر مكسب منذ 14 جانفي 1991. وبحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش ارتفع عقد الشهر المقبل إلى 66.20 دولار للبرميل بزيادة 5.98 دولار أو 9.9 في المائة مقارنة بالإغلاق السابق.

وخلال تعاملات اليوم قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط لما يصل إلى 15.5 في المائة حيث بلغت اسعار النفط 63.34 دولار للبرميل وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 جوان 1998. وبحلول الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد الشهر المقبل إلى 59.73 دولار للبرميل بزيادة 4.88 دولار أو 8.9 في المائة.

وقالت شركة أرامكو السعودية، إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يومياً الأمر الذي أدى إلى ارتفاع اسعار النفط ولم تقدم الشركة إطاراً زمنياً لاستئناف الإنتاج بالكامل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع قوله، إن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع مما قد يؤدي الى استمرار ارتفاع اسعار النفط في الايام القادمة.