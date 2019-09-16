نجم برشلونة يغيب عن مباراة الكلاسيكو لهذا السبب

بينت تقارير صحافية إسبانية اليوم الاثنين، أن نجم برشلونة انسو فاتي مهدد بالغياب عن مبارة الكلاسيكو أما الغريم التقليدي ريال مدريد.

وذكرت التقارير أن برشلونة مهدد بافتقاد خدمات أنسو فاتي الموهبة الشابة بالفريق، حوالي 7 مباريات في الفترة المقبلة، كونه قريب من تمثيل منتخب اسبانيا للشباب.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان "اللاروخا" في بطولة كأس العالم "تحت 17 عاما", والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر المقبلين.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللاعب إذا حصل على الجنسية الإسبانية، فإن برشلونة فسيخسر خدماته لـ7 مباريات من بينها لقاء "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد.

وبالتالي، قد يغيب فاتي عن مواجهات (إيبار - ريال مدريد - بلد الوليد - ليفانتي - سيلتا فيغو) بالدوري الإسباني، ومباراتي سلافيا براغ بدوري الأبطال.