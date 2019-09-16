جيش الاحتلال يفرض اغلاقًا شاملًا على الضفة وقطاع غزة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، اغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف الليلة وحتى منتصف ليلة الثلاثاء –الأربعاء، باستثناء السماح للحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بموافقة منسق أعمال حكومة الاحتلال.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن فرض الاغلاق الشامل على الضفة والقطاع يوم انتخابات الكنيست يأتي بعد تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق بناءً على تقييم الوضع وساعات العمل الاعتيادية.

ومن المقرر أن تشهد الأراضي المحتلة –إسرائيل- يوم غدٍ الثلاثاء اجراء انتخابات الكنيست في ظل منافسة شرسة بين الأحزاب الإسرائيلية بين اليمين المتطرف الذي يقوده بنيامين نتنياهو واليسار الذي يقوده رئيس حزب "ازرق أبيض" بيني غانتس.