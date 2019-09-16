عناصر أساسية لاستراتيجيات فعالة على مواقع التواصل – رمضان الأغا

حتى يحقق عملك النجاح الأمثل في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحتاج إلى تطوير استراتيجية ونهج واضح وموثق لجهودك. ومع ذلك، فإن عددًا من الشركات والمسوقين ليس لديهم خطة تسويقية فعالة لمنصات التواصل الاجتماعي. حتى أنهم يقومون بإنشاء المحتوى عند الحاجة ونشره على الأمل في الأفضل.

وجدت دراسة حديثة أجرتها Sprout Social أن حوالي نصف المسوقين يقولون إن التحدي الأكبر لديهم يتمثل في إنشاء استراتيجيات لدعم أهداف أعمالهم بشكل عام.

يمثل هذا فرصة كبيرة لأولئك الذين يتطلعون إلى التميز من الحشد على وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال التخطيط للأنشطة في وقت مبكر، يمكنك التركيز على أهدافك ، وعلى إنشاء محتوى مصمم خصيصًا لمساعدتك في تحقيق الأهداف التسويقية.

أدناه بعض النصائح والأدوات الفعالة التي يمكن استخدامها من أجل إنشاء وإدارة وقياس استراتيجية منصات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل:

أدوات إدارة فريق التخطيط لاستراتيجيات مواقع التواصل الاجتماعي:

من أجل النجاح في التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكي يعمل الفريق لتحقيق أهداف مشتركة، يجب أن يكون لديك استراتيجية واضحة. عليك توجيه استراتيجيتك الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، وسوف تساعدك أيضًا على تحديد ما إذا كنت ستفشل أو ستنجح وما يمكنك القيام به لتحسين نتائجك.

ضمن خطتك، تحتاج إلى تغطية العناصر الرئيسية التالية:

- أهدافك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

- المعلومات الخاصة بالسوق المستهدف.

- التركيز على منصات التواصل الاجتماعي المناسبة للمنتج أو الخدمة.

- تكرار النشر على منصات التواصل الاجتماعي بما يتناسب مع طبيعة المنصة.

- تحديد دور كل عضو من أعضاء الفريق.

- تحديد كيفية تتبع وقياس النتائج الخاصة بك.

في مرحلة التخطيط الأولية هذه ، سيكون هناك الكثير من التعاون مع فريقك والكثير من النقاش.

للمساعدة في هذه العملية ، يمكن استخدام أداة تخطيط وتعاون حتى تتمكن من التعامل مع كل العملية في مكان واحد ، والتعاون بسهولة مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد هذا أيضًا في ضمان توثيق خطتك بوضوح في كل خطوة.

أحد الخيارات الجيدة التي يمكن استخدامها هو Monday.com ، وهي أداة إدارة سير عمل فريق يمكنك استخدامها أيضًا لتخطيط الاستراتيجية الخاصة بك.

يعد استخدام أداة إدارة مثل هذه طريقة رائعة وفعالة للحفاظ على التعامل مع مختلف أطراف الخطة.

استخدم أداة إدارة الوسائط الاجتماعية لجدولة تحديثاتك وإدارة تواجدك على الوسائط الاجتماعية:

هناك بند رئيسي آخر للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو المحتوى - للمساعدة في بناء وجود علامتك التجارية وزيادة الوعي وزيادة متابعتك ، تحتاج إلى جدولة المحتوى الجديد ونشره بانتظام. إذا لم تقم بذلك ، فستفقد المتابعين والمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

الطريقة العشوائية في منصات التواصل الاجتماعي سوف تجهدك وتجهد فريقك كما ستهدر أموالك للحصول على نتائج ليست هي المرجوة.

ومع ذلك ، إن النشر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي تحتاج أيضًا إلى ضبط الجدول الزمني الخاص بك وفقًا لقواعد كل منصة وتكرار النشر حسب طبيعة كل منصة.

وإذا كنت تفكر في أنه يمكنك مشاركة المحتوى فقط من خلال عملية النشر اليدوي ، فقد تحتاج إلى إعادة النظر. هذا يمكن أن يستغرق ساعات من وقتك ، وهو الوقت الذي سيكون من الأفضل إستغلاله في التواصل مع جمهورك أو إنشاء محتوى جديد، على سبيل المثال. من الصعب أيضًا الحفاظ على النشر يدويًا، فإن هذا التناسق أمر بالغ الأهمية ، كما هو الحال مع متابعيك عندما يكونون على الأرجح أكثر نشاطًا عبر الإنترنت.

أفضل طريقة للحفاظ على التناسق لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي هي جدولة هذا المحتوى. وبهذه الطريقة ، يمكنك إرسال المحتوى إلى المتابعين مع توفير وقت فراغ لأنشطة التسويق الأخرى.

Agorapulse هي إحدى الأدوات التي يمكنك أخذها في الاعتبار - يمكن أن تساعدك Agorapulse على جدولة محتوى المنصات الاجتماعية الخاصة بك ، مع توفير عرض كامل لتقويم المنصات الاجتماعية. يمكن أيضًا جدولة أنواع مختلفة من المحتوى ، على شبكات مختلفة ، من قائمة الانتظار الخاصة بك.

إذا كانت هناك مشاركة واحدة تريد مشاركتها على جميع حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك في آن واحد ، فإن Agorapulse يمكّنك من إنشاء المنشور مرة واحدة والضغط على جميع حساباتك. إضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا الرد على جمهورك مباشرةً في لوحة التحكم Agorapulse.

استخدم أداة متابعة لحساباتك على منصات التواصل الاجتماعي:

إذا تحدث العملاء في كل مرة حول عملك على الإنترنت ، فقد ذكروا أيضًا ملف تعريف علامتك التجارية على وجه التحديد ، وستكون حياة المسوقين أسهل كثيرًا. ولكن هذا لا يحدث دائماً.

نادراً ما يذكر الأشخاص عملك مباشرةً ، مما يعني أن معظم الشركات تفقد فرصة التصرف بناءً على ذلك. وجدت دراسة أجرتها Brandwatch أن حوالي 96٪ من العلامات التجارية التي لا تحمل علامات مميزة تذهب دون جدوى.

بالطبع ، يعد تتبع منصاتك مباشرة أمرًا ضروريًا لشركتك - ولكن بعد ذلك ، يجب عليك تتبع وجود غيرك بصرف النظر عن أسماء الشركات والمنتجات.

بشكل عام يجب عليك تتبع ما يلي لصالح عملك:

• ما يتعلق بأعمالك.

• ما يتعلق بالمنافسين.

• ما يتعلق بمجالك أعمالك.

عندما تتابع هذه الأنواع أعلاه، فسوف توسع فرصك - على سبيل المثال ، يمكن أن يساعدك على:

• الرد على شكاوى العملاء في الوقت المحدد ومنع مشاكل العلاقات العامة.

• تحديد ما يتعلق بالمنافسين وعلاقتكم بهم.

• تحديد نقاط الضعف لدى العملاء.

• البحث عن فرص المبيعات.

Mention.com هي أداة متابعة يمكن أن تساعدك في تتبع وجودكم على الويب وفي منصات التواصل الاجتماعي.



استخدم أداة تحليل وسائل التواصل الاجتماعي لقياس وتحسين نتائجك:

يعد الخوض في مناقشة منصات التواصل الاجتماعي وبناء الهوية التجارية عبرها، إن تتبع فعالية استراتيجيتك، سيخبرك ما إذا كنت تتحرك في الاتجاه الصحيح ، وبما يتماشى مع أهدافك العامة أم لا.

يجب ألا يكون قياس نتائجك بعد حملتك فقط - بل إنه شيء يجب أن تقوم به بانتظام. من خلال ذلك ، يمكنك تحديث استراتيجيتك وتحسينها ، والتأكد من أنك تفعل كل ما هو ممكن للوصول إلى أهدافك.

ولكن المهم أن تلاحظ هنا أن المقاييس التي تحتاجها ستعتمد على أهدافك على منصات التواصل الاجتماعي.

ما الذي تحاول تحقيقه من خلال منصات التواصل الاجتماعي؟ تستخدم العديد من الشركات منصات التواصل الاجتماعي من أجل:

• الوعي بالعلامة التجارية.

• قيادة السوق.

• مدى الوصول.

• كسب العملاء.

• المبيعات.

قبل أن تبدأ حملتك، تحتاج إلى تحديد أهدافك بوضوح، ووضع المقاييس التي ستمكنك من تحديد ما إذا كنت قد حققتها أم لا.

تعد Keyhole.co إحدى أدوات تحليل الوسائط الاجتماعية القوية التي يمكنك استخدامها لقياس نتائجك. يمكن أن يساعدك Keyhole في تتبع علامات التصنيف الخاصة بحملتك أو الكلمات الرئيسية أو أسماء المستخدمين أو عناوين URL ، مع توفير المزيد من الأفكار التحليلية المتعمقة.

خِتاماً

لتحقيق نتائجك المرجوة على منصات التواصل الاجتماعي، تحتاج إلى إنشاء استراتيجية لمنصات التواصل الاجتماعي - وأكثر من ذلك ، تحتاج إلى إدارة هذه الاستراتيجية لضمان بقائها فعالة.

المهم استخدام أداة لإدارة الفريق لتخطيط استراتيجيتك وتعزيز التعاون. ثم تحتاج إلى جدولة محتواك ، والمشاركة مع المتابعين ، وتتبع وجودك، وقياس نتائجك وتحسينها.

باستخدام هذه النصائح والأدوات ، يمكنك اتخاذ خطوة كبيرة نحو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية والتقاط العملاء المتوقعين واكتساب العملاء.

رمضان الأغا

مختص في مجال التسويق الرقمي وكتابة المشاريع