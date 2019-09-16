الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة الواسعة في جمعة "مخيمات لبنان"

عقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، صباح اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري، وناقشت العديد من القضايا الوطنية والسياسية، وأهمها التأكيد على استمرارية مسيرات العودة وسبل تطويرها، ومجابهة كل مشاريع التصفية، ومواجهة العدوان ضد شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وأكدت استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، كمحطة نضالية وكفاحية متقدمة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، موجهة التحية إلى أرواح شهداء وجرحى شعبنا، وفي مقدمتهم شهداء مسيرات العودة ومجزرة صبرا وشاتيلا، وإلى روح الشهيد القسامي الأسير البطل بسام السايح.

كما وجهت تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا في سجون الاحتلال في معركتهم ضد الاحتلال وعلى رأسهم الأسير سلطان خلوف، المضرب عن الطعام منذ مدة تزيد عن 60 يوماً ورفاقه الأسرى الآخرين المضربين، مؤكدين أن قضيتهم هي قضية مركزية، يجب أن تتوفر لها كل الإمكانيات والسبل من أجل العمل لعودتهم إلى أحضان أمهاتهم ونسائهم وأطفالهم.

ودعت الهيئة جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة والحشد الكبير يوم الجمعة القادمة (جمعة مخيمات لبنان) في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، وتأكيداً على دعم حقوق شعبنا الفلسطيني في العيش بكرامة في لبنان إلى أن تتم عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948.

وأكدت أن تهديدات المجرم "نتنياهو" لن تثنينا عن مواصلة الدرب، وسنبقى على العهد مع الشهداء والجرحى والأسرى، حتى النصر والتحرير.