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ابراهيموفيتش يدخل التاريخ بعد الثلاثية في مرمى سبورتينغ كانساس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:48 - 16 سبتمبر 2019
ابراهيموفيتش ابراهيموفيتش
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رفع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق لوس انجلوس غالاكسي، رصيده من الأهداف للموسم الحالي هذا الموسم إلى 26 هدفا، بعد تسجيله ثلاثية في مرمى سبورتينغ كانساس  ليصبح الهداف التاريخي لفريق لوس أنجلوس في موسم واحد في مسابقة الدوري.

كما ارتقى صاحب الـ37 عاما، إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الأمريكي، ويتخلف بفارق هدفين فقط عن المتصدر، المكسيكي كارلوس فيلا (28 هدفا)، مهاجم فريق لوس أنجلوس إفسي.

ويحتل لوس أنجلوس غالاكسي، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.

 

 

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