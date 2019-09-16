كشف جديد.. آلية السفر غداً الثلاثاء عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الاثنين، أن السفر ليوم غدا الثلاثاء 17 سبتمبر سيكون للحافلتين الثالثة عشر والرابعة عشر من كشف (9/8).

ودعت وزارة الداخلية في بيان لها، المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت الداخلية إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

كشف أسماء المسافرين غداً الثلاثاء

كما أعلنت وزارة الداخلية عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البري، يبدأ العمل به بعد الانتهاء من الكشف الحالي، حيث سيتم الإعلان في حينه.

كشف أسماء المسافرين للسفر (9/18)